'Kayseri'yi turizmde dünya markası yapma yolunda kararlıyız'

HÜMA Grup CEO’su Av. Feride Hande Batmaz, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında açıklama yaptı. Sağlık ve konaklama sektörlerinde entegre hizmet anlayışının önemine vurgu yapan Batmaz, “Turizm yalnızca tatil değil, kültürün, tarihin, sağlığın ve misafirperverliğin buluşma noktasıdır. Hüma Grup olarak sağlık alanındaki tecrübemizi, Crowne Plaza Kayseri markamızla birlikte turizmle birleştirerek, Kayseri’nin çok yönlü tanıtımına katkı sağlıyoruz. Yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Hüma International Hastanemiz ile birlikte, sağlık turizminde de bölgemizi öncü destinasyonlardan biri haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hüma Grup CEO’su Av. Feride Hande Batmaz, “Hüma International, uluslararası hasta kabulüyle birlikte hem modern tıbbın imkânlarını hem de Türk misafirperverliğini bir araya getirecek. Konaklama, ulaşım, tedavi ve kültürel deneyimlerin bir bütün olarak sunulduğu bu yeni model sayesinde, sağlık turizmi Kayseri için önemli bir ekonomik ve sosyal gelişim alanı olacak” diye konuştu.

Batmaz, bölgeye gelen misafirlere sadece konaklama değil; Erciyes Dağı, Kapadokya, tarihi yapılar ve Kayseri mutfağı gibi zengin içerikli deneyimler sunulduğunu belirterek, Turizm Haftası boyunca misafirlere özel etkinlik ve ikramlarla kutlamalar gerçekleştireceklerini de duyurdu.