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        'Kayseri'yi turizmde dünya markası yapma yolunda kararlıyız'

        HÜMA Grup CEO'su Av.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:00
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        'Kayseri'yi turizmde dünya markası yapma yolunda kararlıyız'
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        HÜMA Grup CEO’su Av. Feride Hande Batmaz, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında açıklama yaptı. Sağlık ve konaklama sektörlerinde entegre hizmet anlayışının önemine vurgu yapan Batmaz, “Turizm yalnızca tatil değil, kültürün, tarihin, sağlığın ve misafirperverliğin buluşma noktasıdır. Hüma Grup olarak sağlık alanındaki tecrübemizi, Crowne Plaza Kayseri markamızla birlikte turizmle birleştirerek, Kayseri’nin çok yönlü tanıtımına katkı sağlıyoruz. Yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Hüma International Hastanemiz ile birlikte, sağlık turizminde de bölgemizi öncü destinasyonlardan biri haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

        Hüma Grup CEO’su Av. Feride Hande Batmaz, “Hüma International, uluslararası hasta kabulüyle birlikte hem modern tıbbın imkânlarını hem de Türk misafirperverliğini bir araya getirecek. Konaklama, ulaşım, tedavi ve kültürel deneyimlerin bir bütün olarak sunulduğu bu yeni model sayesinde, sağlık turizmi Kayseri için önemli bir ekonomik ve sosyal gelişim alanı olacak” diye konuştu.

        Batmaz, bölgeye gelen misafirlere sadece konaklama değil; Erciyes Dağı, Kapadokya, tarihi yapılar ve Kayseri mutfağı gibi zengin içerikli deneyimler sunulduğunu belirterek, Turizm Haftası boyunca misafirlere özel etkinlik ve ikramlarla kutlamalar gerçekleştireceklerini de duyurdu.

        Batmaz, “Misafirlerimizi sadece ağırlamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara unutulmaz bir Kayseri deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda tüm ekibimizle birlikte kaliteyi ve misafir memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışıyoruz. Turizm Haftası vesilesiyle hem yerli halkın hem de yatırımcıların dikkatini bir kez daha bölgeye çekmeyi amaçlayan Crowne Plaza Kayseri, Kayseri’nin ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanınması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor” dedi.

        Turizm Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, sağlık ve konaklama sektörlerinde entegre hizmet anlayışının önemine vurgu yapan Batmaz, şunları söyledi:

        “Turizm yalnızca tatil değil, kültürün, tarihin, sağlığın ve misafirperverliğin buluşma noktasıdır. Hüma Grup olarak sağlık alanındaki tecrübemizi, Crowne Plaza Kayseri markamızla birlikte turizmle birleştirerek, Kayseri’nin çok yönlü tanıtımına katkı sağlıyoruz. Yakında açılışını gerçekleştireceğimiz Hüma International Hastanemiz ile birlikte, sağlık turizminde de bölgemizi öncü destinasyonlardan biri haline getirmeyi hedefliyoruz.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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