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        Kayserispor coşkuyla karşılandı

        İSTANBUL deplasmanında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Kayserispor kafilesi Erkilet Havalimanı'nda toplanan taraftarlar tarafından meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 02:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 02:55
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        Kayserispor coşkuyla karşılandı
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        İSTANBUL deplasmanında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Kayserispor kafilesi Erkilet Havalimanı'nda toplanan taraftarlar tarafından meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

        Kayserispor, Süper Ligin 32’nci haftasında İstanbul’da Fenerbahçe ile karşılaştı. Zorlu müsabakadan 3-3 berabere ayrılarak şampiyonluk yolunda rakibine büyük bir darbe vuran sarı-kırmızılı takım, havayolu ile Kayseri’ye geldi. Saat 00.45 sıralarında Kayseri’ye inen futbolcuları çok sayıda taraftar, meşale ve tezahüratlerle karşıladı. Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara 3’lü çektirdi. Futbolcuları taşıyan otobüs daha sonra kulüp tesislerine hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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