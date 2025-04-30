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        Kayseri'de FETÖ'den aranan 3 kişi yakalandı

        KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 1'i firari hükümlü 3 kişi, 'gaygubet' adı verilen hücre evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:42 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:45
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        Kayseri'de FETÖ'den aranan 3 kişi yakalandı
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        KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 1'i firari hükümlü 3 kişi, 'gaygubet' adı verilen hücre evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bylock kullanıcısı A.A. (47) ile 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan meslekten ihraç müfettiş yardımcısı M.T. (37) ve örgütün emniyet yapılanmasına yer alan F.K.'nın (50) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'gaygubet' adı verilen hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişiden A.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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