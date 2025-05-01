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        42 yıldır sattığı bez bebekler için 5 dil öğrendi

        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı bez bebekleriyle ünlü Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Aplak (57), 42 yıldır yaptığı bez bebekleri satmak için 5 dil öğrendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:25
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        42 yıldır sattığı bez bebekler için 5 dil öğrendi
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        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı bez bebekleriyle ünlü Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Aplak (57), 42 yıldır yaptığı bez bebekleri satmak için 5 dil öğrendi. Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca bilen 3 çocuk annesi Aplak, "Turist gelince 'Where are you from?' nerelisin diye soruyorum. İtalyan ise 'Buongiorno' diyorum. Ben sorduğumda dilinden anladığımı fark ediyor. Turist geldiğinde ses tonundan hangi dil konuştuğunu anlıyorum" dedi.

        Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Aplak, yaklaşık 42 yıl önce anneannesinin yanında bez bebek yapmayı öğrendi. Geçen süreçte Aplak, yaptığı bez bebekleri turistlere satarak geçimini sağladı. Aplak, aynı zamanda bebek satışı yaparak konuştuğu turistler sayesinde Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Almancayı öğrendi. Satış sırasında kendi dillerini konuştuğunu gören turistlerin, şaşırdığı belirten Aplak, "Hemen hemen 60 yıl önce bez bebek işini asıl icat eden anneannem. Teyzem okula giderken bebeği yapıp vermiş. Teyzem de götürürken turist para verip almış. Öylelikle diğer insanlar da bebek yapmaya devam etti. Soğanlı Mahallesi bebek yapmayı öğrendi. Turist geldiğinde bebek satıyoruz. Gidince gözleme yapıyoruz. 5 dil biliyorum Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Almanca. Turist gelince 'Where are you from?' nerelisin diye soruyorum. İtalyan ise 'Buongiorno' diyorum. Ben sorduğumda dilinden anladığımı fark ediyor. Turist geldiğinde ses tonundan hangi dil konuştuğunu anlıyorum. Yerli ve yabancı turistler, bu dilleri nasıl öğrendiğimize şaşırıyor. Bizden iyi biliyorsunuz diyorlar" diye konuştu.

        'HERKESE ÇALIŞMAYI ÖNERİRİM'

        Ayşe Aplak, “Turist sezonumuz çok iyi başladı. İnşallah böyle devam eder. Sabah 9’da sergiye geliyoruz. Turistler geliyor, bebekleri alıyor. Turistler gidince arkadaşlarla birlikte gözleme yapıyoruz, satıyoruz. Sonra ev işlerimizi yapıyoruz. Herkese çalışmayı öneririm. Kadınlar hem bebeğini yapsın hem eşine yardımcı olsun hem çocuklarına baksın" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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