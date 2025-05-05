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        Yaylaya inen ayı, arı kovanlarını parçaladı

        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde yaylaya inen ayı, bir üreticinin yaklaşık 20 arı kovanını parçaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:30
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        Yaylaya inen ayı, arı kovanlarını parçaladı
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        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde yaylaya inen ayı, bir üreticinin yaklaşık 20 arı kovanını parçaladı. Ayının kaçtığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Develi ilçesi Şıhlı Mahallesi'nde bal üreticiliği yapan Sümeyye Ardıçoğlu, babası Kemal Ardıçoğlu ile arı kovanlarını kontrol etmek için yaylaya gitti. Ardıçoğlu, 30 arı kovanından yaklaşık 20’sinin ayı tarafından parçalandığını gördü. Olayın ardından akşam saatlerinde araçla mahalleye gidenler tarafından bir ayının kaçtığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, ayının araçtan kaçtığı ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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