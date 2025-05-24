Ömrünü Serebral palsili 2 oğluna adadı

KAYSERİ'de 3 çocuk annesi Kadriye Güven (38), Serebral palsi (beyin felci) hastalığı ile dünyaya gelen oğulları Mustafa (11) ve Ömer'e (10) adeta ömrünü adadı. Yürüyemeyen, konuşamayan, duymayan ve zihinsel engelli bulunan çocuklarını sevgiyle büyüten Kadriye Güven, "İnsanların bakış açısı çok farklı. Kesinlikle etrafın bakışı beni etkilemiyor. Daha çok evlatlarıma bağlanıyorum. Eve kapatma gibi bir durum olmuyor. Mesela gezmeyi seviyorlar. Sürekli alıyorum, geziyoruz dedi.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Kadriye Güven'in çocuklarından Mustafa ile Ömer, Serebral palsi hastalığı ile dünyaya geldi. Güven çifti, hayatlarının büyük bir kısmını hastanede geçirdi. Yürüyemeyen, konuşamayan, duymayan ve zihinsel engelli bulunan çocuklarını sevgiyle büyüten Kadriye Güven, oğullarını bebek arabasına koyup gezdiyor. Çocukları katı beslenemediği için tüm yiyecekleri püre haline getiren Kadriye Güven, aynı zamanda aile ekonomisine katkı için kete, mantı, tandır ekmeği gibi ürünleri yapıp satıyor.

'4 YAŞINDA TANI KONULDU'

Kadriye Güven, "Doğma, büyüme Ağırnaslıyım. 3 çocuğum var. Melike, Mustafa ve Ömer. Çocuklarımın ikisi Serebral palsi ile dünyaya geldi. Hastalığımız genetik. Mustafa 11, Ömer 10 yaşında. 4 yaşına kadar bir hastane sürecimiz oldu sürekli. 4 yaşında tanı konuldu. Ondan sonra tedavilerimiz başladı. Sürekli hastanedeydik. Tedaviye gittik, geldik sürekli. Tabii beslenme zorluğumuz vardı. Psikolojik olarak çok etkilendim. 2 çocuğunun da hasta olması bir anne için zor. Baktım olmayacak, kendimi toparladım. Sürekli fizik tedaviye gidiyoruz şimdi. Fizik tedavi biraz ağır ilerliyor. Bağışıklığımız düşük. Beslenmeleri özel. Yedirdiğim şeyleri püre şekline getiriyorum. Yedirdiğim şeyleri biraz daha zenginleştiriyorum ki biraz daha fayda sağlasın diye" diye konuştu.