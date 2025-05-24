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        Çocuğuna araç kullandıran babaya 21 bin TL ceza

        KAYSERİ'de oğluna araç kullandıran baba C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:55
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        Çocuğuna araç kullandıran babaya 21 bin TL ceza
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        KAYSERİ'de oğluna araç kullandıran baba C.Ö.'ye, polis ekipleri 21 bin 656 TL ceza yazdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Kayseri'de bir adam 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Paylaşıma konu araç, tespit edildi. Opluna araç kullandırdığı belirlenen baba C.Ö.'ye 'Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 656 TL ceza yazıldı. Psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edilen C.Ö.'nün aracı trafikten menedildi.

        Ayrıca C.Ö. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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