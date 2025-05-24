Çocuğuna araç kullandıran babaya 21 bin TL ceza

Ayrıca C.Ö. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Kayseri'de bir adam 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Paylaşıma konu araç, tespit edildi. Opluna araç kullandırdığı belirlenen baba C.Ö.'ye 'Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 656 TL ceza yazıldı. Psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edilen C.Ö.'nün aracı trafikten menedildi.

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