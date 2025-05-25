Bakan Işıkhan: Önceliğimiz işin geleceğinden önce, işçimizin geleceği (3)

İŞİNSANLARI İLE İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş’te Güvenli Gelecek' programı ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı’nın açılışının ardından Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Işıkhan daha sonra da Kayseri Ticaret Odası'nda kentteki iş insanları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Kayseri’nin alın terinin ne demek olduğunu en iyi bilen şehirlerden biri olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, “Bugün Kayseri, 42 bini aşkın işletmesiyle Türkiye genelinin yüzde 2’sini, şehir nüfusunun ise yaklaşık yarısını istihdam etmektedir. Kayseri’deki her 4 iş yerinden biri, ticaret alanında faaliyet gösterirken özellikle imalat sektöründeki yüzde 21’lik, ulaştırma ve depolama sektöründeki yüzde 8’lik, inşaat sektöründe ise yüzde 7’lik payıyla istihdamda önemli bir yere sahiptir. Kayseri; 2002’den bu yana 10’a katladığı ihracatı, istihdamda, sanayide kırdığı rekorlarla ülkemiz için bir gurur vesilesidir. Bakınız, 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla Kayseri‘de; aktif sigortalı çalışan sayısı 390 bine ulaşmış durumda. Bu rakam, 22 yıl öncesine göre yüzde 100'ün üzerinde bir artışa tekabül ediyor. Bu, şehrimizin girişimcilik ruhunun ve özel sektör dinamizminin en açık göstergesidir” diye konuştu.