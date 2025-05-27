Joseph Attamah: Kayserispor ile sözleşmemi uzatmayı düşünüyorum

KAYSERİSPOR’un Ganalı savunma oyuncusu Joseph Attamah, “Kayseri’yi ve Kayserispor taraftarını çok seviyorum. Kayseri’de olmaktan çok memnunum. Burada bir alışkanlığım oldu. Burada devam etmeyi elbette istiyorum. Yeniden bir sözleşme yapıp, imzamı atıp burada kalmak istiyorum. Böyle bir düşüncem var. Gittiğim her kulüpte Avrupa’da oynamak istiyorum. Kayserispor ile de Avrupa kupalarında bu takımın formasını terletmeyi elbette isterim” dedi.

Kayserispor’un Ganalı savunma oyuncusu Joseph Attamah, Demirören Haber Ajansı’na