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        Joseph Attamah: Kayserispor ile sözleşmemi uzatmayı düşünüyorum

        KAYSERİSPOR'un Ganalı savunma oyuncusu Joseph Attamah, "Kayseri'yi ve Kayserispor taraftarını çok seviyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:14
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        Joseph Attamah: Kayserispor ile sözleşmemi uzatmayı düşünüyorum
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        KAYSERİSPOR’un Ganalı savunma oyuncusu Joseph Attamah, “Kayseri’yi ve Kayserispor taraftarını çok seviyorum. Kayseri’de olmaktan çok memnunum. Burada bir alışkanlığım oldu. Burada devam etmeyi elbette istiyorum. Yeniden bir sözleşme yapıp, imzamı atıp burada kalmak istiyorum. Böyle bir düşüncem var. Gittiğim her kulüpte Avrupa’da oynamak istiyorum. Kayserispor ile de Avrupa kupalarında bu takımın formasını terletmeyi elbette isterim” dedi.

        Kayserispor’un Ganalı savunma oyuncusu Joseph Attamah, Demirören Haber Ajansı’na

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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