'Erciyes 2025 Tatbikatı'nda seçkin gözlemci günü; C-130'dan atladılar
KARA Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen 'Erciyes 2025 Tatbikatı', seçkin gözlemci günü hava indirme kılavuz harekatıyla başladı.
KARA Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen 'Erciyes 2025 Tatbikatı', seçkin gözlemci günü hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. 13 ülke askerinin katıldığı tatbikatta birlikler, C- 130 tipi uçaktan gece atlayışı yaptı.
Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes 2025 Tatbikatı seçkin gözlemci günü hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. Tatbikatta, paraşütçü komandolar C-130 tipi askeri uçakla 13 bin 500 metreden serbest gece atlayışı yaptı. Sabah saatlerinde İncesu'da Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma- Atlama sahasında devam edecek tatbikatta, kılavuz birlikler bölgenin emniyetini alacak. Tatbikatta, aralarında 13 ülke askerin de olduğu 265 paraşütçü komando yer alacak.
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