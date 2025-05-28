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        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti (2)

        'GURURVESİLESİ'Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatında; Türk bayrağı ile paraşütle atlayan Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda destanlar yazan paraşütçülerin yuvasında görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "1995 yılında ilk atlayışımı yaptım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:45
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        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti (2)
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        'GURURVESİLESİ'

        Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatında; Türk bayrağı ile paraşütle atlayan Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda destanlar yazan paraşütçülerin yuvasında görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "1995 yılında ilk atlayışımı yaptım. Bugüne kadar 4 bin 836 atlayış yaparak, rekora imza attım. Her atlayışta hala ilk günkü heyecan ve gururu hissederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugün Erciyes-2025 Tatbikatı kapsamında şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırmak bana nasip oldu. Bu görev hayatım boyunca unutmayacağım gurur vesilesidir" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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