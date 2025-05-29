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        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:40
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        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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        KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Andaç (23) idaresindeki 38 AN 822 plakalı otomobil ile Arda Ökce (20) yönetimindeki 38 AK 297 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Andaç, olay yerinde hayatını kaybetti, Ökce ve yanındaki kişi ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ökce de kurtarılamadı. Mustafa Andaç'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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