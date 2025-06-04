Vali, okulun tek mezununun kep atma törenine katıldı

KAYSERİ Valisi Gökmen Çiçek, 'Vali olmak istiyorum' diyerek davette bulunan 4'üncü sınıf öğrencisi ve okulun tek mezunu Bulut Şimşek'in, kep atma törenine katıldı.

Yeşilhisar ilçesi Derbentbaşı İlkokulu'nda birleştirme sınıfının bu sene tek mezun öğrencisi Bulut Şimşek, bir süre önce Yeşilhisar ilçesine ziyaret gerçekleştiren Vali Gökmen Çiçek'e, 'Vali olmak istiyorum' diyerek, mezuniyetine davet etti. Bunun üzerine Vali Gökmen Çiçek, ilçeye gelerek, 4'üncü sınıf öğrencisi Bulut Şimşek'in kep atma törenine katıldı. Şimşek'i tebrik eden Vali Gökmen Çiçek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Şimşek, törene katılan Vali Çiçek'e teşekkür etti.