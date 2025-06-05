Yoldaki çocuğun topunu şişiren otobüs şoförü: O kadar tatlı ki; servetini istese verirsin

KAYSERİ'de yolda ailesiyle bekleyen küçük kızın havası inen topunu şişiren otobüs şoförü Bahadır Barbaros (34), "Otobüsün son durağındaydım. Burada telefonla uğraşırken, baktım karşıdan o kız çocuğu geliyor. Ben de kayda başladım. Kapıya geldi. O kadar tatlı ki; değil top şişirme, servetini istese verirsin. O kadar masumdu" dedi. Şoför, küçük kızın sevincini cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti.

Kayseri’de özel halk otobüsü şoförü Bahadır Barbaros, son durağa geldiğinde yolcuların gelmesi için aracını durdurdu. Bu sırada ailesiyle birlikte yolda elinde havası inik topla bekleyen küçük kızı gören Barbaros, onu yanına çağırdı. Otobüse binen kızın elindeki topu araçtaki hava tabancasıyla şişiren Barbaros, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Küçük kızın, topu şişirildikten sonraki sevinci izleyenlerin yüreğini ısıttı. Barbaros'un yaptığı davranış, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan otobüs şoförü Bahadır Barbaros, "Biz Kayseri'nin bütün mahallelerine giren insanlarız. Kayseri'nin karış karış her sokağında yolculuk yapıyoruz. O gün de o mahallede son durağa gittiğimizde 3-5 dakikam kalmıştı. Ben de aracı stop ettim. Telefonla uğraşırken, baktım karşıdan o kız çocuğu geliyor. Gelişi daha sevimliydi, çekemedim. Topu düşürüyor, geri tutamıyordu. Ben de kayda başladım. Kapıya geldi. O kadar tatlı ki değil top şişirme, servetini istese verirsin. O kadar masumdu. Başka ne yapabilirsin?" ifadelerini kullandı.