Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu

KAYSERİ'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı. Bazıları kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti, bazıları da ilk müdahalelerin ardından başka hastanelere sevk edildi. Kayseri Devlet Hastanesi'ne tedavi olmaya gelen Yakup Çelik (62), "Bıçak değdi. Ayağımda çok bir şey yok" dedi.