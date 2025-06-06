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        Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu

        KAYSERİ'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:20
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        Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu
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        KAYSERİ'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

        Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı. Bazıları kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti, bazıları da ilk müdahalelerin ardından başka hastanelere sevk edildi. Kayseri Devlet Hastanesi'ne tedavi olmaya gelen Yakup Çelik (62), "Bıçak değdi. Ayağımda çok bir şey yok" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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