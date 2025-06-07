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        Arıkan: Enflasyonda aylardır 5'inciliği kimseye kaptırmıyoruz

        SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "2023 seçim zaferinin akşamında 'enflasyonu bitireceğiz' dediler.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 16:47 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:50
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        Arıkan: Enflasyonda aylardır 5'inciliği kimseye kaptırmıyoruz
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        SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “2023 seçim zaferinin akşamında ‘enflasyonu bitireceğiz’ dediler. Türkiye'deki enflasyon, dünyada ilk 5’e girdi. Beşinci sıradayız. Aylardır 5’inciliği kimseye kaptırmıyoruz” dedi.

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bayramlaşma programı kapsamında partisinin Kayseri’deki il binasına geldi. Burada açıklamalarda bulunan Arıkan, “Her ne kadar Cenabıallah'ın bize hediye ettiği bayramlardan birini idrak etmiş olsak da gönlümüzün bir tarafının buruk olduğu, gönlümüzün bir tarafının sevinçlerden uzak olduğu, dünyanın birçok coğrafyasında yaşanan zulüm karşısında ezik olduğu bir bayram idrak ediyoruz. Duamız temennimiz şu; bundan sonraki bayramlarda tüm dünyaya barışın ve huzurun hakim olduğu, gözyaşının kanın olmadığı bir bayramı yaşatmayı Allah bizlere nasip etsin” diye konuştu.

        ‘PROBLEMLER DAHA DA İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALE GELMİŞ VAZİYETTE’

        Bir asgari ücretlinin açlık sınırının altında olduğu ülke sayısının, dünyada çok fazla olmadığını aktaran Arıkan, “Bugün 22 bin lira asgari ücret, 24 bin liradan fazla açlık sınırıyla Türkiye'deki insanları yaşamaya mahkum etmek adil bir düzenin, adil bir yönetim iddiasında olan insanların yapacağı şeyler değildir. Emeklilerimiz için iktidar 2018’de güzel bir uygulama başlatmıştı. Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması başlatmıştı. O gün bir kurban bedeli 850 lira idi. Bin lira da bayram ikramiyesi veriliyordu. Emekli büyüklerimiz hem kurbanlarını kesebiliyor hem de torunlarına haçlık verme imkanına sahiplerdi. Aradan sadece 7 yıl geçti. Bugün bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıktı. En uygun kurban bedeli 15 bin liraya çıktı. Demek ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten, ‘verin yetkiyi görün etkiyi’ dedikten sonra bırakın problemleri çözmek, problemler daha da içinden çıkılmaz bir hale gelmiş vaziyette” ifadelerini kullandı.

        ‘DÜNYADA İLK 5’E GİRDİ’

        Enflasyonun Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri olduğunu belirten Arıkan, “2023 seçim zaferinin akşamında ‘enflasyonu bitireceğiz’ dediler. Türkiye'deki enflasyon, dünyada ilk 5’e girdi. Beşinci sıradayız. Aylardır beşinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Bizim üstümüzde kim var biliyor musunuz? Suriye var. Ne var orada? İç savaş var. Sudan var. Ne var orada? İç savaş var. Arjantin var bizim üzerimizde, iç karışıklık var. Zimbabve var. Ülkelerin isimlerine dikkat edin. Zimbabve var. Orada da iç karışıklık var. Ondan sonra biz geliyoruz. Bizde ne var? AK Parti iktidarı var. Diğer ülkelerdeki iç savaşlar, iç karışıkların karşılığı, biz de AK Parti iktidarına tekabul ediyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kendi açıkladıkları enflasyon rakamlarının bugün ki yaşam şeklinde ibaret olduğunu tekrardan ifade etmiş olayım” dedi.

        ‘2 MİLYON İNSAN AÇLIK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA’

        Değişmez gündemlerinin Gazze meselesi olduğunu söyleyen Arıkan, “Bayramdayız, bayram idrak ediyoruz, bayramı yaşıyoruz ama buruk bir bayram geçirdik. Neden? Gönlümüz, gözümüz Gazze’de. Oradan gelecek mutlu bir haber arıyoruz ama maalesef mutlu haberi bekledikçe oradaki zulmün daha da arttığını, oradaki katliamların daha da arttığını, İslam dünyasındaki sessizliğin de daha da arttığını üzülerek görmekteyiz. Biz bunu çözebilmek için defalarca Meclis’e önergeler verdik. En son iktidara gittik, ‘iktidar yetkilileri bu siyasi bir mesele değil, gelin, siz bir öneri getirin. Bu önerinin adı da Gazze'ye bir insani yardım koridoru oluşturulsun. Bakın silahtan, askerden, Mehmetçikten falan bahsetmiyoruz. Sadece orada 2 milyon insan, açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Bombadan kurtulsa, açlıktan ölmek tehlikesinde. Açlıktan ölme tehlikesini atlatsa yangından ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Buraya bir insani yardım koridoru oluşturuyor. Bunu biz getirmeyelim. Siz getirin siyasi rant mı, bu rantı da siz kazanın’ dedik. Aylarca bekledik ama bu öneriyi getirmediler” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, Mahmut Arıkan ve partililer bayramlaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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