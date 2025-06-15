Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Vücuduna kene yapışan 3 çocuk babası, hayatını kaybetti

        KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı'nda arkadaşlarıyla gittiği piknikte vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 3 çocuk babası Ali Şimşek (65), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vücuduna kene yapışan 3 çocuk babası, hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ’nin Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla gittiği piknikte vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran 3 çocuk babası Ali Şimşek (65), hayatını kaybetti.

        Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla pikniğe giden Ali Şimşek’in vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Şimşek, cuma günü rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Buradan Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Ali Şimşek’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Pusatlı Mahallesi’ne getirildi. Şimşek, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Öte yandan Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesinin oyun terapi eğitimi çocuklardan ilgi görüyor
        Kocasinan Belediyesinin oyun terapi eğitimi çocuklardan ilgi görüyor
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezon hazır
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezon hazır
        Kayseri'de LGS heyecanı başladı (2)
        Kayseri'de LGS heyecanı başladı (2)
        Kayseri'de polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi
        Kayseri'de polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi
        Lise öğrencileri eski tişörtleri çantaya, meyve atıklarını ise komposta dön...
        Lise öğrencileri eski tişörtleri çantaya, meyve atıklarını ise komposta dön...
        Laborant baba, hemşire kızıyla 4 yıldır aynı hastanede çalışıyor
        Laborant baba, hemşire kızıyla 4 yıldır aynı hastanede çalışıyor