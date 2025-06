Bakan Tunç: İnsan kaynağımızın güçlü olması lazım (2)

YARGIVE İŞ DÜNYASI SEMPOZYUMU'NA KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Yargı İş Dünyası Sempozyumu'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Bugün güçlü varlığıyla iftihar ettiğimiz yerli ve milli savunma sanayimizin önemli adımlarından biri de yine Kayseri'de atılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Kayseri Tayyare Fabrikası, Türk havacılık ve savunma sanayisinin ilk büyük atılımı olarak tarihe geçmiş ve sonraki nesillere de ilham vermiştir. Bugün gelinen noktada yerli ve milli savunma sanayimiz, İHA'larımızla, SİHA'larımızla, yerli savaş uçağımız KAAN ile denizaltılarımız, hava savunma sistemlerimiz ve zırhlı araçlarımızla dünya sahnesinde söz sahibiysek, bu başlangıçlar önemliydi. O Kayseri'deki başlangıçları bugün günümüzde çok daha ileri noktaya getirmenin gayreti içindeyiz. Bu büyük başarı hikayesinin asıl mimarları; alın teriyle gece gündüz demeden çalışan emekçilerimizle, her türlü zorluğa rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve ihracatla ülkemizi büyütmekten geri durmayan siz kıymetli sanayicilerimizsiniz. Sizler, yalnızca sermayenizi değil, aynı zamanda aklınızı, inancınızı, öngörünüzü ve bu topraklara duyduğunuz sadakati ortaya koyarak üretimin nabzını diri tutuyor, Türkiye'nin kalkınma yürüyüşüne omuz veriyorsunuz. Attığınız her adım, yeni bir istihdam kapısı aralıyor; çevirdiğiniz her üretim çarkı, yarınlara dair yeni bir umut filizi yeşertiyor. Kayseri'nin bu azim ve vizyonla yürüttüğü üretim seferberliği sadece bu şehri değil, tüm Türkiye'yi daha güçlü, daha bağımsız ve daha aydınlık bir geleceğe taşımaya devam ediyor" diye konuştu.

'ÜLKEMİZE GELEN HER YATIRIM HUKUKİ İSTİKRARLA GÜÇLENMİŞ KALKINMA MODELİNİN ESERİDİR' Hukuk güvenliğine değinen Bakan Tunç, şöyle konuştu: "Eğer Türkiye'de hukuk güvenliği olmasaydı, yatırım ortamı gelişmeseydi, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 262 milyar doların üzerine taşınabilir miydi? Eğer Türkiye'de hukuki belirlilik olmasaydı, ülkemizde kayıtlı şirket sayısı 950 binden bugün 2,5 milyonun üzerine çıkabilir miydi? Eğer ülkemizde hukuki öngörülebilirlik olmasaydı, yabancı sermayeli şirket sayısı 5 binden bugün 86 bine çıkabilir miydi? Hukuk devleti tahkim edilmeseydi, yabancı yatırımcı Türkiye'ye güvenmeseydi, ülkemize 80 yılda 15 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmışken, son 23 yılda 276 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım gelebilir miydi? Sadece son bir yılda 11,5 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımın gerçekleştirilmiş olması, tesis edilen huzur ve güven ortamının devam ettiğini göstermektedir. Bugün ülkemize gelen her yatırım, hukuk güvenliğinin, hukuk devletinin, hukuki istikrarla güçlenmiş bir kalkınma modelinin eseridir." 'ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA YAPMA VAKTİ GELMİŞTİR'

Yeni anayasa yapılması gerektiğini de belirten Tunç, "60 maddeye kadar uzlaşıldı. İnşallah bu dönemde siyasi partilerimiz büyük bir sorumluluk içerisinde 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında ülkemizi darbe anayasasından kurtararak, demokratik, sivil, katılımcı temel hak ve özgürlükleri öne alan herkesin ve her kesiminin kendini içinde gördüğü bir toplum sözleşmesinin inşa etmek inşallah nasip olur ve milletimize olan borcumuz da bu şekilde ödemiş oluruz" diye konuştu. 'YARGI TEŞKİLATIMIZ 2024 YILINDA 13 MİLYON 900 BİN DOSYADA KARAR VERMİŞTİR Adaletin daha hızlı bir şekilde tesis edilmesi için mahkeme sayılarını sürekli artırdıklarını söyleyen Bakan Tunç, "2002 yılında adli ve idari yargıda 3 bin 727 olan mahkeme sayısını yüzde 130 artırarak 8 bin 632’ye çıkardık. Son iki yılda 3 bin 38 ilk derece mahkemesi, 47 adli istinaf dairesi, 14 idari istinaf dairesi olmak üzere 61 istinaf dairesi kurduk. İhtiyaca göre ihtisas mahkemelerinin sayısını da artırıyoruz. Son iki yılda yeni kurulan toplam ihtisas mahkemesi sayımız 650 olmuştur. İhtisaslaşmaya önem veriyoruz. Attığımız bu adımların olumlu neticelerini almaya başladık. Bu kapsamda yargı teşkilatımız, ilk derece, istinaf ve temyiz olmak üzere 2023 yılında 12 milyon 537 bin dosyada karar verilmişken, 2024 yılında ise yüzde 11 artışla 13 milyon 900 bin dosyada karar vermiştir" dedi.