Kayseri'de pencereden düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Doktor Ayhan Ada Caddesi'nde meydana geldi. M.A. isimli erkek çocuğu, 2 katlı binanın birinci katındaki dairenin penceresinden düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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