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        Kayseri'de silahlı, bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        HAYATINIKAYBETTİKayseri'de Suriye uyruklu iki grubun silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında yaralanan 2 kişiden A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:35 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:35
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        Kayseri'de silahlı, bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ

        Kayseri'de Suriye uyruklu iki grubun silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında yaralanan 2 kişiden A.E., kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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