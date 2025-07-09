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        Erciyes'te ayağı burkulup 7 saat sonra kurtarılan dağcı: Herkes beni sırtında taşıdı

        ERCİYES Dağı'na zirve tırmanışı yapıp dönüş sırasında ayağı burkulan, ekipler tarafından 7 saat sonra kurtarılan Ahmet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:50
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        Erciyes'te ayağı burkulup 7 saat sonra kurtarılan dağcı: Herkes beni sırtında taşıdı
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        ERCİYES Dağı’na zirve tırmanışı yapıp dönüş sırasında ayağı burkulan, ekipler tarafından 7 saat sonra kurtarılan Ahmet K., “Farklı farklı ekiplerden çok fazla insan geldi. Onlar beni çok mutlu etti. Herkes beni sırtında taşıdı. Çok iyi hissettim, yardımcı olup ilgilendiler” dedi.

        Kayseri’de 6 Temmuz’da Efe Kaan Taga ve Ahmet K., sabah saatlerinde Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı yaptı. Geri dönüş yolunda dağcılardan Ahmet K.’nin ayağı burkuldu. Bunun üzerine arkadaşı Efe, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve Hacılar Dağcılık Kulübü’nden (HADAK) 2 dağcı sevk edildi. Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu, Efe Kaan Taga ve yaralı Ahmet K., bulundukları yerden kurtarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı dağcı Ahmet K., ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışması sırasında jandarma personelinin, ayağı burkulan dağcıyı sedyeye kadar sırtında taşıdığı görüldü.

        '2 HAFTA HAVAYI TAKİP ETTİK'

        Tedavisinin ardından HADAK tarafından ağırlanan dağcılar, açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Dağcılık Kulübü’nden geldiklerini aktaran Efe Kaan Taga, “Rotamızı Erciyes kuzey buzullara belirledik. Yaklaşık 2 hafta havayı takip ettik. Son hafta zaten hava soğuktu. Gece de hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu bir yerde kuzey buzula girdik. Saat 07.00’da zirvenin altındaydık. Yarım saatlik dinlenmeyle dönüşe geçtik. Bu süreçte de tüm bilgileri Ahmet ağabey ve HADAK’tan aldık. İniş yapıyorduk. Kaya düşmesi anında başta minik bir kaya düşüyor. Birbirimize, ‘yakın inelim’ dedik. Üzerine bastığım 1 metreye 30 santim ebatlarındaki bir kaya kaydı” diye konuştu.

        ‘BİZLE O KADAR İLGİLENDİLER Kİ, UTANDIK’

        Kaya düşmesi sonucu bileğini sıkıştırdığını ve burktuğunu söyleyen Ahmet K. ise “Kaya kayınca kaçayım derken, yanımda başka bir kaya vardı. Onunla beraber sağ bileğim sıkıştı. Kurtarayım derken de burktum. İlk başta aşırı bir acı hissettim. İnemeyecek gibiydim. Efe ile bir yarım saat kadar oturduk. Sonrasında ayağım iyi gibiydi. ‘İnmeye devam edelim’ dedik. Biraz daha inince ayağımı basamadığımı anladım. O noktada, jandarmayı aramaya karar verdik. Farklı farklı ekiplerden çok fazla insan geldi. Onlar beni çok mutlu etti. UMKE, HADAK, JAK, AFAD gelmiş. Bizle o kadar ilgilendiler ki, utandık. Onlar olmasa inemezdik. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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