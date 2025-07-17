Kayserispor'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor’da başkan Nurettin Açıkalın ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ile Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Başkan Açıkalın ile Yurdemi’ye MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da eşlik etti. Ziyarette; sarı-kırmızılı takımın başkanı Nurettin Açıkalın tarafından Devlet Bahçeli’ye, memleketi Osmaniye’nin plaka kodu olan ‘80’ numaralı ve üzerinde adının yazdığı forma hediye edildi. MHP Lideri Bahçeli’de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayserispor’a başarılar diledi.
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