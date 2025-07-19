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        İkinci klibini çıkaran görme engelli Caner: Kimse engeli var diye hayattan ümidini kesmesin

        KAYSERİ'de doğuştan yüzde 90 görme engelli Caner Mutlu (34), ikinci klibini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 19.07.2025 - 10:45
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        İkinci klibini çıkaran görme engelli Caner: Kimse engeli var diye hayattan ümidini kesmesin
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        KAYSERİ’de doğuştan yüzde 90 görme engelli Caner Mutlu (34), ikinci klibini çıkardı. Eserini Bulgarcadan Türk Halk Müziği’ne uyarladıklarını belirten Mutlu, “İlk klibimi yaparken müziği piyanomla bilgisayarın başında besteledim. Görmeyen birinin nota yazması imkansız olsa da ben bilgisayar programları ile bunu da başardım. Hiç kimse engeli var diye hayattan ümidini kesmesin. Azimli olsunlar. Hayallerini içine bastırmasınlar. İçinden geldiği gibi yapmaya başlasınlar” dedi.

        Kayseri’de yaşayan ve doğuştan yüzde 90 görme engeli bulunan Caner Mutlu, küçük yaştan itibaren ilgi duyduğu müzik alanında 2’nci klibini çıkardı. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nden geçen şubat ayında mezun olan Mutlu’nun, Kayseri’nin simge isimlerinden olan Mimar Sinan’ın evi ile kentin bazı noktalarında çekimlerini yaptığı ‘küp içinde nişasta’ klibi 2 haftada 60 bin kişi tarafından izlendi. Sözleri anonim olan eser ise şöyle:

        “Küp İçinde nişasta / İşittim yârim hasta / Hasta mısın a yârim? / Aman Allah, yazdırayım bir muska / Hasta mısın a yârim? / Aman Allah, yazdırayım bir muska / Aman dane dane dane dök, dök / Dök dane dane dane, dök / Ah be dane dane dane dök more, dök aman da.”

        ‘MÜZİK VE BESTE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM’

        Hiçbir zaman ümidini kesmediğini belirten Caner Mutlu, “Müzik bölümünden geçen şubatta mezun oldum. Bu benim mezun olduğum 3’üncü üniversitem oldu. Klibimizi Ağırnas’ta Mimarsinan Evi’nde ve Barsama’da su kenarında çektik. Bulgarca bir eseri Türk Halk Müziği’ne uyarladık. Anonim bir eseri seslendirdim. Umarım sevilir. Kendi bestelerimi de yapacağım. Böyle projelerim de var. Müziğe doğuştan, küçük yaşta ilgi duydum. Küçükken özel günlerde 23 Nisan’da şarkılar söylerdim. Bu sayede ilgi duymaya başladım. İlk klibimi yaparken müziği piyanomla bilgisayarın başında besteledim. Görmeyen birinin nota yazması imkansız olsa da ben bilgisayar programları ile bunu da başardım. İmkansız gibi bir şeydi. İkinci eserim de daha enerjik bir eser. Sürekli müzik ve beste yapmaya devam edeceğim. Hiç kimse engeli var diye hayattan ümidini kesmesin. Azimli olsunlar. Hayallerini içine bastırmasınlar. İçinden geldiği gibi yapmaya başlasınlar” ifadelerini kullandı.

        ‘SANAT İLE TEMSİL ETMEK İSTEDİM’

        Kayseri’nin klipte öne çıkmasını istediğini de belirten Mutlu, “Bu memlekette yaşadığımız için memleketimin de öne çıkmasını istedim. Sanat ile memleketimizi en iyi şekilde temsil etmek istedim. Mimarsinan’ın evi tarihi bir yerdi. O yüzden geçmişimize sahip çıkalım amacıyla Ağırnas’ta tarihi Mimarsinan Evi’nde klibimizi çekmiş olduk. Senaryoyu da yansıttığı için tarihi mekanı bu yüzden tercih ettim” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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