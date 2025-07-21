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        Camide komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli: Bıçağı alıp takip ettim

        KAYSERİ'de, daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nu (63) camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren Yasin Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:06 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:06
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        Camide komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli: Bıçağı alıp takip ettim
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        KAYSERİ’de, daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nu (63) camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren Yasin Ş.'nin (32) ifadesine DHA ulaştı. Yasin Ş., ifadesinde, “Namaza giderken kapının önünde karşılaştık. Evin önündeki bahçedeki bıçağı alıp takip ettim. Farz namazında ‘Hadi şimdi de hakaret etsene’ diyerek bıçağı boğazına vurdum. Yere düşünce 3-4 kez kalbine vurdum” dedi.

        Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ş., daha önce otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu’nun ikindi namazına gittiği camiye geldi. Yasin Ş., yanında getirdiği bıçakla, namaz kılan Şevki Tanrıkulu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kontrolünde, Şevki Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, caminin olduğu cadde ve sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, Tanrıkulu’nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şevki Tanrıkulu’nun cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi’nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Tanrıkulu’nun 30 yıl önce tek çocuğu olan Mehmet’i bahçe duvarının üzerine devrilmesi sonucu 12 yaşında kaybettiği öğrenildi.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Olaydan sonra polise teslim olan Yasin Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Yasin Ş.’nin ifadesi ortaya çıktı. DHA’nın ulaştığı ifadede, 2018 yılında Tanrıkulu’nun oturduğu yere taşındıklarını söyleyen Yasin Ş., “2018 yılından beri maktul, bana ve aileme sürekli hakarette ve tehditte bulundu. Sigara izmariti ve çöp atmaktan dolayı sorun çıkarıyordu. Misafirimiz arabayı maktulün evinin önüne park ettiğinde bağırıp çağırıp küfrediyordu. Birkaç kez de annemi ve kardeşimi darbetti. Aynı olaylarına devam etti. Namaza giderken de kapının önünde karşılaştık. Arkası dönük şekilde ‘Bunları öldürmek lazım’ dedi. Evin önündeki bahçedeki bıçağı alıp takip ettim. Farz namazı esnasında ‘Hadi şimdi de hakaret etsene, bizi aşağılasana’ diyerek bıçağı boğazına vurdum. Yere düşünce de 3-4 kez kalbine vurdum. Amacım öldürmekti. Sonra da eve gittim. Yoldayken de polisleri arayıp ‘Son kez çocuklarımı göreyim. Beni evden alabilirsiniz’ dedim. Sonradan da olay nedeniyle pişman oldum” dedi.

        Öte yandan olay anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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