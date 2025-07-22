Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

Organize Sanayi Bölgesi 33'üncü Cadde'deki bir mobilya fabrikasında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ediyor. Polis ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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