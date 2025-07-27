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        Kayseri'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 polisten başkomiser kurtarılamadı (2)

        BAŞKOMİSERNAMDAR KURTARILAMADIKayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye Başkomiser Aysun Çağla Namdar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 00:04 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:10
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        Kayseri'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 polisten başkomiser kurtarılamadı (2)
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        BAŞKOMİSERNAMDAR KURTARILAMADI

        Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye Başkomiser Aysun Çağla Namdar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olan Başkomiser Namdar'ın vefat haberini AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajı ile duyurdu. Toy, "Sivas Emniyet Müdürlüğü özel kalem amiri Aysun Çağla Namdar’ın geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

        MEMLEKETİ KASTAMONU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Başkomiser Aysun Çağla Namdar’ın cenazesi, bugün saat 10.00’da Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Kastamonu’ya gönderilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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