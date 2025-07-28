Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Kayseri'de

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, çeşitli ziyaretler için geldiği Kayseri’de ilk olarak Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Fatih Karahan’ı, Vali Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç karşıladı. Karahan, valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Fatih Karahan’a teşekkür etti.

Kayseri'de olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Karahan ise "Bu güzel ev sahipliğiniz için teşekkür ederim. Biz bu sene başından beri şehirleri gezelim, oradaki iş ve ticaret dünyası ile esnaflarımızla görüşelim, ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu bir anlatalım istedik. Bu doğrultuda bir planlama yapmıştık. Bugün bunun 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Birkaç ay ara vermiştik. Bu da Kayseri’ye nasip oldu. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.