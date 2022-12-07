Kayseri'de ikinci ürün olarak yetiştirilen şeker pancarı hasat edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bu yıl ikinci ürün olarak ilk kez yetiştirilen şeker pancarının sökümü yapıldı.

Yeşilhisar ilçesinde Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Adem Öner'e ait 30 dönüm tarlada gerçekleştirilen şeker pancarı söküm etkinliğine katılan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine, Erciyes'in gölgesindeki Yeşilhisar Ovası'nda bulunduklarını söyledi.

Çiftçi Öner'in arpa üretiminden sonra ikinci ürün olarak pancar yetiştirdiğini ifade eden Akay, bunun Kayseri'de ilk defa uygulandığına dikkati çekti.

Akay, "Bugün ikinci ürün pancarın sökümünü gerçekleştireceğiz. Bu mevsime kadar mutlaka beklemesi gerekiyor. Çünkü pancarın belli bir yetişme süresi var. En az 150 ile 180 gün arası toprakta kalması gerekiyor. Temmuzun başında ekilen bu pancar 150 günlük süreyi yeni doldurdu. Bugün söküm için bir aradayız." diye konuştu.

Çiftçilerin bunu daha önce bu bölgede, ovada özellikle silajlık mısır üzerinde denediğini aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Ama bu sene hem Yeşilhisar'da hem de Develi'de çiftçilerimiz pancarda da denemeye başladılar. Elde ettiğimiz sonuçlar bizim açımızdan ümit verici. Gerek dekardaki verim gerekse şeker oranı itibariyle aşağı yukarı beklediğimiz seviyede. Dolayısıyla bu bölgede çiftçilerimiz için daha fazla bir gelir imkanı ortaya çıkacak. Bizi asıl ilgilendiren kısmı orası. İkinci ürün olarak bu pancarın yetiştirilmesi ve çiftçimizin buradan ikinci bir gelir elde ediyor olması bu yönüyle önemli. Başka bölgelerimizde bu şansı bulmak çok mümkün değil ama inşallah Yeşilhisar ve Develi ovalarımızda bu uygulamayı bundan sonra geliştirmek niyetindeyiz. Bereketli olsun. Hepimiz için hayırlı olsun. İnşallah bu pancar bundan sonra da bu şekilde ikinci ürün olarak ekilmeye devam eder."

Akay'ın açıklamasının ardından ikinci ürün şeker pancarları sökülerek kamyonlara yüklendi.



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