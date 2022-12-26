Melikgazi Belediyesinden geri dönüşüme katkı

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyenin geri dönüşüm çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Palancıoğlu yazılı açıklamasında, vatandaşların geri dönüşüme önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, tüketilen ürünlerin dış ambalajlarının çöp yerine geri dönüşüme atılması gerektiğini hatırlattı.

Yaklaşık 4 bin binadan geri dönüşüm malzemesi toplandığını aktaran Palancıoğlu, zincir marketler başta olmak üzere Organize Sanayi ve Serbest Bölge’den geri dönüşüm malzemeleri toplanarak geri dönüşüm tesisinde ayrıştırıldığını, yıllık 15 milyon lira civarında ekonomiye katkı sağladıklarını kaydetti.

Palancıoğlu, belediyelerin en büyük giderleri arasında çöp ve temizlik giderlerinin yer aldığına dikkat çekerek, "Geri dönüşüm tesisinde gençlerimize de geri dönüşüm eğitimi veriyoruz. Okullardan öğrencilerimiz buraya geliyor ve 100 kişilik salonumuzda geri dönüşümün önemini, nasıl yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Burada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından almış olduğumuz destek kapsamında yaptığımız Türkiye’deki ilk legoyla anaokulu ve ilkokuldaki çocuklara eğitim verecek şekilde geri dönüşüm sistemi nasıl çalışıyor, uygulamalı anlatıyoruz. Geri dönüşüm bir nebze bu giderlere katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.



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