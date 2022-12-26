CHP Kayseri İl Başkanı Özer görevinden istifa etti

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KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Özer, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partide görev yaptığı 5 yıllık sürede bir çok ilklere imzamızı attıklarını söyledi.

Özer, "Partimizin üye sayısı uzun yıllar 6 bin ile 8 bin arasında değişiklik gösteriyordu. Gidilmedik yer senin değildir şiarıyla başlattığımız çalışmalar sonucunda bugün üye sayımızı 9 bin 531'e çıkardık. Ayrıca ilimizde 122 mahallemizde partimizin üyesi yoktu, bugün gururla belirtmek isterim ki üyemiz olmayan mahallemiz de kalmadı." dedi.

Partiye her kademede emek veren önceki yöneticilere teşekkür eden Özer, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle önümüzdeki seçimlerde, şehrimizi, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma yolunda milletvekili aday adayı olmak üzere il başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Bundan sonraki süreçte Allah nasip ederse, partimiz görev verirse, milletimizin helal oylarıyla milletvekili olarak da yine şehrim, ülkem, halkım için mücadele etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 5 yıldır taşımaktan onur duyduğum, gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı görevini bırakıyorum. İyi günde kötü günde yanımda olan yol arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bundan sonraki sürecin de hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

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