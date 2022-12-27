Talas'ın Çatakdere Mahallesi doğal gaza kavuştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Çatakdere Mahallesi'ne Kayserigaz tarafından doğal gaz bağlandı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatakdere'de doğal gaz verme ve sosyal tesis açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, doğal gaz bekleyen bölgelere de etap etap gazın ulaştırılacağını aktardı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise mahallede 183 hanenin doğal gaz abonesi olduğunu belirterek, abone olamayan ilkokul ve 36 haneye doğal gaz verilmesi için gerekeni yapacaklarını ifade etti.

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