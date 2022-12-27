DEAŞ'a finans sağladıkları öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına başlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a finansal destekte bulundukları ve üye oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 2 sanık hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu Irak uyruklu J.K.İ, tutuksuz sanık M.M.S. ve avukatları hazır bulundu.

Savunmalarını tercüman eşliğinde yapan sanıklardan M.M.S, yaşadığı köye terör örgütü DEAŞ üyelerinin geldiğini, babasının ektikleri buğdayın bir kısmını bunlara verdiğini anlattı.

Bunun zorunlu olduğunu ve vermemeleri durumunda örgütün tarlalarını alacağını öne süren M.M.S, "DEAŞ'a katılmadım. Engelliyim, sol bacağımda platin var. Cep telefonum ikinci el. Herhangi bir görüntü indirmedim. Bulunan görüntüler daha önceden kalma. Kendilerine herhangi bir destekte bulunmadım." şeklinde savunma yaptı.

Köylüsü olan diğer sanık hakkında örgüt üyesi olduğu yönündeki emniyet ifadesini kabul etmeyen M.M.S, beraatini istedi.

Sanık J.K.İ. ise Irak'ta resmi bir kurumda elektrikçi olarak çalıştığını, DEAŞ mensupları köylerine geldiğinde kaçtığını ifade etti.

Daha sonra Türkiye'ye geldiğini anlatan J.K.İ, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Mehkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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