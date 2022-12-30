KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında kentte 323 milyon 87 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, iş insanlarının üretmeye devam ettiğini, 11 ayda 3 milyar 577 milyon dolar gibi önemli bir rakama ulaştıklarını belirtti.

Kentin ihracat rakamları hakkında bilgi veren Gülsoy, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre 2021 yılı Kayseri ihracat rakamları kasım ayı 335 milyon 783 bin dolar iken 2022 yılı kasım ayında 323 milyon 87 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-kasım döneminde artış oranı ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 10,04. Kayseri olarak ithalatımız ise kasım ayında 137 milyon 170 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 10. 2022 yılı kasım döneminde 1'inci ihracat pazarımız Almanya, Irak, ABD, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Romanya, Polonya, Belçika ve Fransa'dır."

İhracatta rekor üstüne rekor kırıldığını ifade eden Gülsoy, tüm zorluklara rağmen KTO olarak üyelerinin ihracatlarını artırmalarını sağlamaya, alternatif pazar bulmalarına ve yeni ticaret rotaları oluşturmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

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