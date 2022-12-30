Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği bu yıl 6 bin 517 kişiyi yakaladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin bu yılki faaliyetlerinin istatistiği açıklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bu yıl öldürme suçundan 38, yağmadan 162, cinsel suçlardan 125, hırsızlıktan 1983, yaralama suçundan 1010, dolandırıcılıktan 429, fuhşa teşvikten 25, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet'ten 107, narkotikten 54, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 98, kaçakçılıktan 17 ve diğer suçlardan 2 bin 469 kişi olmak üzere toplam 6 bin 517 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerden 10-15 yıl arası hapis cezası olan 108 kişi, 15-20 yıl hapis cezası olan 44 kişi, 20-25 yıl hapis cezası olan 12 kişi ve 25 yıl üzeri hapis cezası olan 16 kişi bulunuyor.

Yakalanan 6 bin 517 kişiden 2 bin 599'u cezaevine teslim edildi.

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