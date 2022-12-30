Kayseri’nin ihracatı 11 ayda yüzde 10 arttı

KAYSERİ (AA) - Kayseri ihracatının 11 ayda yüzde 10,4 arttığı bildirildi.

Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kasım ayı ihracat verilerini değerlendirdi.

Kasım ayında ihracatlarının bir önceki aya göre yüzde bir artarak, 323 milyon 87 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Büyüksimitci, 11 aylık ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak, 3 milyar 577 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Büyüksimitci, 2022'nin ikinci yarısından itibaren özellikle en büyük ihracat pazarlarının başında gelen aro bölgesinde enerji krizine bağlı olarak resesyon ihtimalinin ihracatın artış trendinde bir yavaşlamaya sebep olduğunu kaydetti.

2023 yılının ikinci çeyreği itibarıyla küresel ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlamasıyla kayıplarını telafi edeceklerine inandıklarını aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Dünyadaki gelişmelerin ihracatımıza olumsuz yansımalarını en aza indirmek için ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırarak, önümüzdeki yılda yeni rekorlara imza atacağız. 2023 yılında da Türkiye ekonomisinin ihracat öncülüğünde güçlü büyüme performansını sürdürmesi için var gücümüzle çalışmaya devan edeceğiz. Her şeye rağmen çalışıp üreten ve ihracat yapan tüm ihracatçı firmalarımıza ve tüm üyelerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerken, yeni yılın ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum."

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