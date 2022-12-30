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Kayseri'de aranan 11'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı

AA

Kayseri'de aranan 11'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 11'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 yıl ile 12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, 11 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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