Vali Çiçek 2023 yılının ilk ziyaretini Bünyan'da gerçekleştirdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Bünyan ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiçek, Vali yardımcıları Şemsettin Erkaya ve Adnan Tezcan ile ziyaret ettiği ilçede, yapımı devam eden seyir terasında incelemede bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Vali Çiçek, "5 ay önce geldiğimizde burada büyük bir cam teras yapmanın çok güzel olacağını hem Büyükşehir Belediye Başkanımızla hem de Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun ile değerlendirmiştik. Gerçekten çok muhteşem bir yer oluyor. Şimdiden yaz aylarını düşündüğümüzde Kayseri’nin buraya akacağını tahmin etmek çok zor değil." ifadelerini kullandı.

Tadilatı yapılan kadın kooperatifi binası, restore edilmesi planlanan Tarihi Bünyan Konağı, Ulu Cami, Bünyan Hanımeli Kooperatifi ve Bünyan Çağlayan Kadın Kooperatifi'ni ziyaret eden Çiçek ardından Bünyan Meydanı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Öte yandan Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu'nu ve Bünyan Fen Lisesi’ni de ziyaret eden Çiçek, Bünyan Devlet Hastanesi’nde hasta ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Çiçek, Bünyan KYK Öğrenci Yurdu inşaatında da incelemede bulundu.

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