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Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı

AA

Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 5 ay ile 13 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 hükümlü cezaevine teslim edildi, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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