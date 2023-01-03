Talas ve Hacılar'da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Talas ve Hacılar ilçelerinde gerçekleştirilen yılın ilk meclisi toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığındaki toplantıda çeşitli imar ve bayındırlık komisyonu raporları, Fen İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü başta olmak üzere bazı birimlere ait talepler karara bağlandı.

Yalçın, çalışmaların en önemli kaynağının meclis olduğunu vurgulayarak, meclis üyelerine teşekkür etti.

Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı'nda da meclis üyeleri ve ihtisas komisyonu huzur hakları, zabıta maktu mesai ücretleri, amatör spor kulüplerine yardım ve sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi konuları görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Halit Özkaya Kütüphanesi, Kent Müzesi, Fatma Baktır Kur'an Kursu ve Spor Salonu'nun ilave tesislerinin açılışa hazır olduğunu belirterek, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Kentsel Dönüşüm Projesi başta olmak üzere devlet yatırımlarının devam edeceğini aktardı.

Özdoğan’ın konuşmasının ardından Denetim Komisyonu üyeliklerine Yusuf Hakan Özdemir, Yusuf Özkaya ve Mustafa Gürbüz seçildi.

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