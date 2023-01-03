Başkan Yalçın genç futbolcular ve aileleriyle buluştu

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor'un 14 yaş altı futbol takımı oyuncuları ve aileleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Mevlana Sosyal Tesisi'ndeki organizasyonda, spor kulüpleri için altyapının önemli olduğunu belirterek, sporculara her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

Yalçın, Kayseri şampiyonu olan genç futbolculara başarılarının devamını diledi.

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