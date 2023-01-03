Kayserispor'a destek için caddelere pankart asıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Yukatel Kayserispor’a destek amacıyla bazı cadde, meydan ve bulvarlara pankart astı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Şehrimizin markası Kayserispor’u yalnız bırakmıyoruz" ve "Sarı kırmızı sevdamız Kayserispor" temalı pankartlar, Sivas Caddesi, Kartal Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'na asıldı.
10 farklı noktada astığı pankart ve billboardlar ile Kayserispor’a destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatih Karagümrük maçında takıma başarı diledi.
Tramvaylar, Passolig kartı olan taraftara, maç öncesi ve sonrası ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.