Kayseri'de 34 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 34 kilo 150 gram sıvı sentetik uyuşturucu bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, B.D'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği tespit edildi.



Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 parça halinde 34 kilo 150 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyon kapsamında yakalanan B.D. ile iş birliği yaptıkları tespit edilen D.A ve M.S.T. de Nevşehir'de gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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