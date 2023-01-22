Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği timleri, ilçe genelinde yapılan "şok uygulama" kapsamında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin GBT sorgusunda "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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