Kayseri OSB'den "arsa satışı" iddialarıyla ilgili açıklama

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ın göreve geldiği günden bu yana herhangi bir arsa tahsisi ya da satışı gerçekleştirmediği bildirildi.
Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Yalçın'ın 24 Haziran 2022'de göreve geldiğininin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte bırakınız binlerce metrekarelik parsel tahsis ve satış işlemini, 100 metrekare, 1 metrekare 1 milimetrekare dahi parsel tahsis veya satış işlemi bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra 24 Haziran 2022 tarihinden sonra, kanunen zorunlu şartların yerine getirilememesi nedeniyle sanayiciden geri alınan bir parsel olmadığı gibi bu tür bir parselin satışı da söz konusu olmamıştır. Yaklaşık 7 aydır görevde bulunan Mehmet Yalçın başkanlığındaki yönetimin, Kayseri OSB sanayicisinin aleyhinde olabilecek ve 'beytülmal' anlayışının dışında hiçbir iş ve işlemi olmamıştır."
Açıklamada, önceki dönemde, Yunus İmamoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından alınan karar ile imar planında tadilat yapılarak hizmet alanı vasfından, sanayi parseli vasfına dönüştürülen 8 adet parselin ise şeffaf şekilde ihale ile satışının gerçekleştirileceği vurgulandı.