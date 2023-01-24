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Bebek çantasında uyuşturucu bulunmasına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı

AA

Bebek çantasında uyuşturucu bulunmasına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsündeki bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulunmasına ilişkin, anne, 2 oğlu ve 2 gelininin yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar E.B, İ.B, H.B, E.B, tutuksuz sanık Ö.B. ve sanık avukatları hazır bulundu.

Sanık E.B. savunmasında suçlamayı kabul ederek, ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söyledi.

Annesi, ağabeyi, eşi, ağabeyinin eşi ve çocukları ile İstanbul'dan Kayseri'ye gelmek üzere yola çıktıklarını ifade eden E.B, otomobillerinde yer olmadığı için eşi ve ağabeyinin eşi ile çocukları yolcu otobüsüne bindirdiklerini, kendilerinin de araçla yola çıktıklarını anlattı.

Uyuşturucuyu eşi E.B'nin çantasına, bebek bezlerinin altına kendisinin gizlediğini, bundan kimsenin haberinin olmadığını öne süren sanık E.B, "Kayseri'ye çalışmak için geldim. 6-7 ay kalacaktım. Uyuşturucu madde ticareti yapmıyorum. Burada kimseyi tanımadığım için temin edemem diye yanıma uyuşturucu aldım. Eşimin haberi yoktu. Daha önce tedavi gördüm ama bırakamadım. Hayatta herkes hata yapar, ben de yaptım. Pişmanım, herkesten özür diliyorum." diye konuştu.

E.B, ada çayı ile karıştırdığı uyuşturucunun iddianamede yer alan miktardan çok daha az olduğunu öne sürdü.

Uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia eden diğer 3 sanık da suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.B'nin tutukluluğunun devamına, İ.B. H.B. ve E.B'nin ise tahliyesine hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Haziran 2022'de, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine yolcu otobüsü ile bu araca eşlik eden otomobili kontrol noktasında durdurmuş, otobüste bulunan bebek çantasında bebek bezlerinin altına gizlenmiş 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 7 hap ele geçirmişti.

"Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alınan otobüsteki 2 yolcu ile otomobildeki 3 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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