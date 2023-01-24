Erciyes Dağı'na özel şarkı bestelendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ne özel hazırlanan "Erciyes'e Gel" isimli Türkçe rap şarkının müzikseverlerle buluştuğunu belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı'nın sözlerini yazdığı, klip ve montajını Erciyes AŞ'nin hazırladığı şarkının yapım, müzik ve prodüksiyonunu Ahmet Ulvar Tanrıöver üstlendi.

2 dakika 58 saniye süren klipte, Erciyes Kayak Merkezi'nin görüntüleri ve Erciyes'te yapılan etkinlikler yer aldı.



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