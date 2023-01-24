KAYSERİ (AA) - Talas Belediye tarafından kurulan Talas Musiki Cemiyeti'nde bağlama kursu açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ali Saip Paşa Sokağı'nda bulunan cemiyet binasındaki kursa, 20 yaş üzeri vatandaşlar kayıt yaptırabilecek.
İki grup halinde düzenlenecek kurs hafta içi 13.30-16.00 saatlerinde kadınlara yönelik olacak.
Hafta sonu grubu ise 09.00-16.00 saatleri arasında eğitim alacak.
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