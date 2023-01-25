Kayseri'de eşi ile kavga eden kişi evi ateşe verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evi ateşe veren koca ile eşi dumandan etkilendi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaylagül Sokak'ta bulunan tek katlı evde oturan T.Ö, henüz bilinmeyen bir nedenle karısı C.Ö. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada sinir krizi geçiren T.Ö, dış kapıyı kilitleyip oturduğu odayı ateşe verdi.

C.Ö'nün ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Camdan içeri giren ekipler T.Ö'yü dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen çift, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, evde hasara neden oldu.

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