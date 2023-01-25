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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de eşi ile kavga eden kişi evi ateşe verdi

AA

Kayseri'de eşi ile kavga eden kişi evi ateşe verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evi ateşe veren koca ile eşi dumandan etkilendi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yaylagül Sokak'ta bulunan tek katlı evde oturan T.Ö, henüz bilinmeyen bir nedenle karısı C.Ö. ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada sinir krizi geçiren T.Ö, dış kapıyı kilitleyip oturduğu odayı ateşe verdi.

C.Ö'nün ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Camdan içeri giren ekipler T.Ö'yü dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen çift, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, evde hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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