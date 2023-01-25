Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde kaçak tütün ve sigara bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Düzenlenen operasyonda, 10 bin 600 doldurulmuş, 4 bin 500 boş makaron, 37 kilogram bandrolsüz tütün, 6 kilogram nargile tütünü, 5 elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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