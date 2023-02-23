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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den deprem bölgelerine 600'ün üzerinde yardım tırı gönderildi

AA

Kayseri'den deprem bölgelerine 600'ün üzerinde yardım tırı gönderildi

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'den deprem bölgelerine 600'ün üzerinde yardım tırının gönderildiğini söyledi.

Palancıoğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantı salonunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalara başladıklarını ve bölgeye gidecek yardımlarla ilgili Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi kurmaya karar verdiklerini belirtti.

Kayseri OSB'ye ait fuar alanının lojistik merkezi yapıldığını anlatan Palancıoğlu, battaniye, soba, su ve bebek bezi gibi birçok malzemenin bağışlandığını söyledi.

Palancıoğlu, depremin ilk günü 17 tır yardım malzemesinin yola çıktığını, hazırladıkları yazılımla bütün gelen giden malların kayıt altına alındığını ifade etti.

Hiçbir kurumun logosu ve ismi olmadan deprem bölgesine yardım araçlarının gönderildiğini dile getiren Palancıoğlu "Tırlarımızda sadece, 'Kayseri şehri yanınızda. Deprem bölgesi yardım aracı' yazıyor." dedi.

Palancıoğlu, her tırın kayıt altına alındığını ve arşiv sistemi oluşturulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi'nden 361 tır yardım malzemesini deprem bölgelerine sevk etmiş bulunuyoruz. Bunun haricinde Kızılay'a verilen yardımlar 56 tır. Bizden branda isteyenlere tır göndermek isteyen sanayicilerimiz oldu ve şu anda sayı 70'i geçti. Şu ana kadar Kayseri'den deprem bölgesine giden yardım tırları 600'ü geçmiş durumda."

Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, İncesu OSB, Mimar Sinan OSB, Ticaret Borsası, Kızılay, AFAD ve diğer kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Palancıoğlu, Kayseri'den giden yardımların yaklaşık 300 milyon lira tutarında olduğunu açıkladı.


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